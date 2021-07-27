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"Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності України для транзиту газу на серпень

Раніше цього року "Газпром" також не бронював потужності на травень, червень і липень.

"Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності України для транзиту газу на серпень
Фото: EPA/UPG

Російський газовий монополіст "Газпром" знову відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну на серпень.

Про це свідчать дані системи бронювання Regional Booking Platform, передає "Інтерфакс-Україна".

"Оператор газотранспортної системи України у вівторок виставляв на аукціон додаткові транзитні потужності на липень (63,7 млн кубометрів на добу), вони виявилися повністю незатребуваними", - йдеться у повідомленні.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд кубометрів - це 109 млн кубометрів на добу; 15 млн кубометрів твердих потужностей заброньовано додатково на аукціоні 19 липня - всього 124 млн кубометрів на добу. У липні концерн прокачує через Україну в середньому по 124 млн кубометрів на добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.

Якщо аукціон на тверді потужності проходить зі стовідсотковою реалізацією, можуть бути організовані торги на додаткові потужності (в залежності від можливостей оператора газотранспортної системи).

Раніше цього року "Газпром" також не бронював потужності на травень, червень і липень, не дивлячись на планові ремонти на головних експортних магістралях концерну: "Північний потік" і "Ямал-Європа".

Нагадаємо, раніше "Газпром" заявив, що готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але за певних умов.

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