Укрзалізниця у серпні відкриє оновлену залізничну платформу на Святошин

Окрім Києва, оновити інфраструктуру та рухомий склад поїздів приміського сполучення планується у Дніпрі та Харкові.

Реконструкцію залізничної платформи на станції Святошин планується закінчити вже в серпні цього року. Роботи відбуваються у рамках проєкту Kyiv City Express, який є частиною програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомив у Facebook виконуючий обов’язки голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

«Святошин — транспортний хаб, що обслуговує близько пів мільйона мешканців міста Києва та передмістя, які проживають на Борщагівці, Академмістечку, Нивках, Святошині, та пасажирів, які прямують з Тетерівського напрямку: Ірпеня, Бучі, Немішаєва, Ворзеля, Коростеня», - написав Юрик.

Як розповіла пресслужба УЗ, під час реконструкції на станції буде збудовано нову високу платформу з накриттям, забезпечено доступність для всіх категорій маломобільного населення. Там також облаштують сучасну систему освітлення, оповіщення, відеонагляду та безпеки.

За словами Юрика, реконструйована станція стане першим тестовим майданчиком для впровадження Укрзалізницею новітніх технологій та IT-рішень.

«Укрзалізниця встановить автомати для купівлі квитків на приміські поїзди та турнікети. Автомати дозволять пасажиру швидко та зручно придбати квиток, а турнікети вирішать проблему «зайців». Такий комплексний підхід буде реалізовано й на інших станціях та вокзалах країни», - зазначив керівник УЗ.

Реконструкція ще низки платформ розпочнеться вже наступного року. Зокрема, на приміському вокзалі станції Київ-Пасажирський на місці низьких планується звести високі посадкові платформи, які будуть пристосовані для інклюзивних поїздів.

«Наша мета залишається незмінною: розвантажити дороги, зробити інфраструктуру Києва та передмістя гнучкою та «розумною», сфокусуватись на кожній станції окремо та впровадити рішення, які надалі зроблять приміський транспорт зручним для кожного», - резюмував Юрик.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що центральна влада співпрацює з провідними світовими компаніями у сфері реалізації в Україні проєктів City Express. Окрім Києва, оновити інфраструктуру та рухомий склад поїздів приміського сполучення планується у Дніпрі та Харкові.