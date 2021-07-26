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Середня ціна на автогаз в Україні перевищила 16,70 грн

Вартість газу на заправках б'є історичні рекорди.

Середня ціна на автогаз в Україні перевищила 16,70 грн
Фото: Макс Требухов

За останні кілька днів ціна автомобільного газу на АЗС України виросла на 6 копійок до 16,72 грн/літр.

Про це пише профільне видання enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95". Це найвища вартість газу за весь час спостережень експертів.

Найвищі ціни - на заправках ОККО (17,49 грн), Socar (17,48 грн), WOG (17,38 грн), "Паралель" (17,25 грн)/ Найдешевше газ продають на заправках "Авантаж" (15,98 грн).

Зміна роздрібних цін на автогаз в Україні, 23-26 липня
Фото: enkorr
Зміна роздрібних цін на автогаз в Україні, 23-26 липня

Рекордна вартість автогазу пояснюється дефіцитом, що виник через порушення логістики.

Востаннє схожа ситуація з автогазом в Україні складалася восени 2017 і 2018 року, але тоді вартість була нижчою, ніж зараз.

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