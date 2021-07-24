Україна збільшила експорт нафтопродуктів майже вдвічі за пів року

За підсумком червня на зовнішні ринки було відправлено втричі більше нафтопродуктів, ніж роком раніше.

Експорт продуктів нафтопереробки з України в січні-травні 2021 року збільшився в 1,8 раза – до 203 тис. т, порівняно з аналогічним періодом 2020 року (115 тис. т). При цьому за підсумком червня на зовнішні ринки було відправлено 34,5 тис. т, що втричі більше від показника червня-2020.

Про це повідомили в Консалтинговій групі «А-95» з посиланням на дані власного дослідження, пише enkorr.

За даними групи, в січні-червні на зовнішні ринки було спрямовано 126,1 тис. т мазуту. З цього обсягу 114,7 тис. т припало на ресурс Кременчуцького НПЗ і 11,4 тис. т – на постачання державного «Укргазвидобування».

Експорт проміжних продуктів перероблення – риформату, бензолвмісної фракції і рафинату – за шість місяців 2021 р. збільшився. Зокрема, «Укргазвидобування» збільшило постачання на зовнішні ринки риформату на 14%, до 37,4 тис. т, і зберегло експорт бензолвмісної фракції обсягом 39,3 тис. т.

В «А-95» відзначили, що в січні-лютому поточного року УГВ експортувало 5,5 тис. т сольвенту, тоді як торік цю продукцію на експорт не спрямовували. Водночас «Укртатнафта» перестала постачати на зовнішні ринки рафинат бензольного риформінгу, якого в січні-червні минулого року було експортовано 23 тис. т. Це сталося внаслідок запуску торік восени установки ізомеризації.

Нагадаємо, експорт продуктів нафтопереробки з України в 2020 року скоротився на 36,6%, до 291,6 тис. т, порівняно з аналогічним періодом 2019 року (459,9 тис. т).