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Україна збільшила експорт нафтопродуктів майже вдвічі за пів року

За підсумком червня на зовнішні ринки було відправлено втричі більше нафтопродуктів, ніж роком раніше.

Україна збільшила експорт нафтопродуктів майже вдвічі за пів року
Фото: wexlerglobal.com

Експорт продуктів нафтопереробки з України в січні-травні 2021 року збільшився в 1,8 раза – до 203 тис. т, порівняно з аналогічним періодом 2020 року (115 тис. т). При цьому за підсумком червня на зовнішні ринки було відправлено 34,5 тис. т, що втричі більше від показника червня-2020.

Про це повідомили в Консалтинговій групі «А-95» з посиланням на дані власного дослідження, пише enkorr.

За даними групи, в січні-червні на зовнішні ринки було спрямовано 126,1 тис. т мазуту. З цього обсягу 114,7 тис. т припало на ресурс Кременчуцького НПЗ і 11,4 тис. т – на постачання державного «Укргазвидобування».

Експорт проміжних продуктів перероблення – риформату, бензолвмісної фракції і рафинату – за шість місяців 2021 р. збільшився. Зокрема, «Укргазвидобування» збільшило постачання на зовнішні ринки риформату на 14%, до 37,4 тис. т, і зберегло експорт бензолвмісної фракції обсягом 39,3 тис. т.

В «А-95» відзначили, що в січні-лютому поточного року УГВ експортувало 5,5 тис. т сольвенту, тоді як торік цю продукцію на експорт не спрямовували. Водночас «Укртатнафта» перестала постачати на зовнішні ринки рафинат бензольного риформінгу, якого в січні-червні минулого року було експортовано 23 тис. т. Це сталося внаслідок запуску торік восени установки ізомеризації.

Нагадаємо, експорт продуктів нафтопереробки з України в 2020 року скоротився на 36,6%, до 291,6 тис. т, порівняно з аналогічним періодом 2019 року (459,9 тис. т).

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