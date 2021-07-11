ДФC перевірила заправки Glusco у 15 областях

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Державна фіскальна служба України провела слідчі дії на 106 автозаправних станціях мережі “Glusco” в 15 регіонах України.

Про це йдеться на сторінці ДФС у соцмережі Facebook.

“Співробітники ДФС спільно із СБУ та за процесуального керівництва Офісу Генерального Прокурора провели комплекс одночасних слідчих дій на 106 об’єктах мережі в 15 регіонах країни”, – йдеться у повідомленні.

За результатами огляду правоохоронці встановили відсутність діяльності АЗС. Доступ до заправних колонок обмежений.

“В разі встановлення будь-які неправомірні дії зі сторони порушників будуть оцінені належним чином”, – наголосили у ДФС.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Нагадаємо, мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснафти", що працювали під торговими марками Formula, ТНК, "Золотий Гепард", "Смайл". У 2016 році "Роснафта" вирішила продати їх швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Моісеєва, якого неформально пов'язують з Віктором Медведчуком.

Сам Моісеєв своє партнерство з Медведчуком заперечує. Політик також заперечує зв'язок з бізнесом Моісеєва.

19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму, а 11 березня СБУ та Державна податкова служба влаштували масштабну спецоперацію на заправках та нафтобазах Glusco.

15 березня власник Glusco оголосив про припинення поставок російського дизелю в Україну.

Заправки Glusco відтоді продають тільки газ, тоді як бензину і дизпалива на них нема.

Однак 5 липня стало відомо, що заправки Glusco відновили продаж бензину і дизпалива після 4-місячної перерви.