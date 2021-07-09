Річна інфляція в Україні другий місяць підряд залишилась на високому рівні 9,5%

Олія вже на 80% дорожча, ніж рік тому.

Інфляція на споживчому ринку України в червні 2021 року становила 9,5% (рік до року), на цьому рівні вона знаходиться другий місяць підряд.

Про це йдеться в даних Держстату, оприлюднених у п'ятницю.

Порівняно з травнем 2021 року на споживчому ринку зафіксували зростання цін на 0,2%.

Початок літа призвів до різкого падіння цін на яйця (на 16%) та здешевшання фруктів (на 2,8%) та овочів (на 1,3%). Водночас продовжила дорожчати соняшникова олія (яка вже на 80% дорожча, ніж минулого літа), а також риба, макаронні вироби, м'ясо, масло, цукор, безалкогольні напої.

У січні-червні інфляція становила 6,4%.

Нагадаємо, що інфляція зараз вища, ніж очікували в Національному банку. Регулятор вважає, що інфляційний тиск ще кілька місяців буде значним, але восени почнеться її сповільнення через поступове вичерпання ефекту низької бази порівняння, кращі врожаї та стабілізуючий вплив монетарної політики.

У першому півріччі 2022 року, за розрахунками Нацбанку, інфляція повернеться до цільового рівня 5%.