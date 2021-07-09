"Укрзалізниця" розмістила єврооблігації на $300 млн під 7,9% річних

Компанія "Укрзалізниця" у четвер, 8 липня, розмістила п'ятирічні єврооблагації на суму 300 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Укрзалізниця першою з квазісуверенних компаній у постковідний період залучає незабезпечене фінансування в розмірі 300 млн доларів США шляхом випуску облігацій участі в позиці у форматі Reg S строком на 5 років", - сказано в повідомленні.

Ставка дохідності за єврооблігаціями - 7,875% річних.

Залучені гроші будуть направлені на рефінансування існуючого боргу, тому випуск облігацій не призведе до збільшення розміру кредитного портфелю "Укрзалізниці".

Залучення фінансування організовано спільними лід-менеджерами та букраннерами випуску J.P. Morgan та Dragon Capital.

Нагадаємо, у квітні 2021 року рейтингова служба S&P Global Ratings погіршила кредитний рейтинг "Укрзалізниці" з 'B-' до 'CCC' та помістила його у список CreditWatch з негативним прогнозом.

Це було пов'язано з високим ризиком неплатежу за кредитом Сбербанку в розмірі 116 млн доларів, термін погашення якого припадав на 30 травня.

Проте наприкінці травня "Укрзалізниця" і Сбербанк домовилися про зміну графіка погашення заборгованості і покращення умов цих кредитів. Компанія заявила, що це збалансувало грошовий потік та навантаження на її ліквідність. Після цього S&P змінило прогноз кредитного рейтингу компанії на позитивний.