S&P погіршив рейтинг "Укрзалізниці" та помістив його у список CreditWatch з негативним прогнозом

Рейтингова служба S&P Global Ratings у середу, 21 квітня, погіршив кредитний рейтинг "Укрзалізниці" з 'B-' до 'CCC' та помістив його у список CreditWatch з негативним прогнозом. Це означає, що найближчим часом рейтинг можуть понизити ще раз.

Про це повідомляється на сайті S&P.

Це пов'язано з високим ризиком неплатежу за кредитом Сбербанку в розмірі 116 млн доларів, термін погашення якого припадає на 30 травня.

"Ми порахували, що наявних готівкових коштів та невикористаних ліній у гривні загальною сумою 2,3 млрд гривень, навіть у поєднанні з прогнозованим операційним доходом на суму близько 2 млрд гривень протягом наступних півтора місяці, недостатньо для своєчасного виконання своїх фінансових зобов'язань, пов'язаних з операціями до кінця травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" у відповідь заявила, що працює над кількома варіантами рефінансування зазначеного боргу, і пообіцяла, що не допустить виникнення випадку невиконання зобов’язань по запозиченнях.

"Укрзалізницею в минулому році в умовах пандемії успішно реалізовано заходи з підтримки ліквідності, зокрема проведено роботу з банками щодо збільшення лімітів кредитних ліній та реалізовано заходи з оптимізації витрат. Високі кредитні якості є одним з ключових пріоритетів Укрзалізниці та компанія вчергове забезпечить їх підтвердження вже в найближчі тижні", - йдеться в повідомленні на сайті УЗ.

Нагадаємо, що кілька днів тому "Укрзалізниця" повідомила про кризу з запасами дизельного пального, але її начебто вдалося оперативно вирішити.

В березні 2021 року Кабінет міністрів звільнив голову правління АТ "Українська залізниця" Володимира Жмака, який пропрацював у компанії всього кілька місяців.