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ДФС за I квартал демонтувала 151 незаконну АЗС та вилучила палива на 516 млн грн, - Мельник

Голова ДФС показав механізм функціонування ринку незаконного палива і боротьби з ним.

ДФС за I квартал демонтувала 151 незаконну АЗС та вилучила палива на 516 млн грн, - Мельник
Фото: logos-ukraine.com.ua

Глава Державної фіскальної служби Вадим Мельник на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував відеоролик, де показаний механізм функціонування ринку незаконного палива і боротьби з ним. При цьому повідомляється, що ДФС за підсумками I кварталу 2021 року демонтувала 151 незаконну АЗС, а також вилучила понад 15 тис. тонн контрафактного моторного палива загальною вартістю в 516 млн грн.

За словами Вадима Мельника, цього вдалося досягти завдяки аналітичним напрацюванням ДФС і взаємодії з легальним бізнесом. Також Мельник підкреслив, що державі необхідно вдосконалити облік палива на всіх стадіях - імпорт, виробництво, реалізація - для викорінення тіньового ринку паливно-мастильних матеріалів.

"Сьогодні наша увага сфокусована на ринку паливно-мастильних матеріалів. "Тіньовики" проявляють чудеса винахідливості, розробляючи схеми обкрадання держави, а отже - і кожного з нас. На відео ви побачите те, як завдяки застосуванню подібних "схем" державний бюджет щомісячно недоотримує мільярди гривень. Однак аналітичні можливості служби дозволяють нам виявляти будь-які тіньові схеми на ринку палива. Про ефективність такого підходу свідчать результати роботи ДФС протягом першого кварталу цього року, які я наводив нещодавно. Представники легального бізнесу під час нашого спілкування неодноразово заявляли про свою готовність знизити ціни на паливо. Але за умови, що з ринку зникнуть недобросовісні компанії. Тому спільні зусилля ДФС і бізнесу спрямовані на побудову економіки, при якій бізнес заробляє, платить зарплати і збагачує країну. На відміну від "тіньовиків", схема нашої роботи проста: гроші повинні повернутися до бюджету, зловмисники - піти на лаву підсудних", - зазначив Мельник.

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