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Відкриття нових станцій метро у Дніпрі офіційно відклали на 2024 рік

Готовність об'єкту, який будують вже майже чотири роки, - лише 30%.

Відкриття нових станцій метро у Дніпрі офіційно відклали на 2024 рік
Фото: metro.dp.ua

Міністерство фінансів домовилося з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком про продовження реалізації проекту будівництва трьох нових станцій метро у місті Дніпро до 2024 року.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Метрополітен в Дніпрі складається всього з шести станцій, загальна протяжність єдиної гілки, відкритої у 1995 році, - 7,8 км. Це найкоротший підземний маршрут у Європі.

У 2017 році після багаторічної перерви у Дніпрі відновили будівництво метро. Після добудови станцій "Центральна", "Театральна" і "Музейна", передбачених контрактом між мерією і турецькою компанією Limak, загальна довжина підземки сягне вже 11,8 км.

Тоді повідомлялося, що здати три нові станції планують у вересні 2021 року, але станом на кінець березня фактичний показник виконання будівельних робіт становив всього 30%. У 2021 році генеральний підрядник має завершити усі роботи з перенесення інженерних мереж, спорудження всіх робочих стволів та продовжить будівництво ескалаторних тунелів, проходку тунелів між станціями і будівництво станційних комплексів.

Нагадаємо, що нові станції метро проєктувало Бюро Захи Хадід.

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