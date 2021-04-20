У Києві реконструюють площу Перемоги через високу аварійність

За три роки в цьому районі сталося більше 1300 ДТП.

У Києві вирішили реконструювати площу Перемоги у Шевченківському районі через високу аварійність.

Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації з посиланням на розпорядження №913 від 19 квітня 2021 року.

У 2017-2019 роках на площі сталося 1314 ДТП, більшість з них - це зіткнення транспортних засобів і наїзд на пішоходів.

"Запланована реконструкція, за попередньою оцінкою експертів Європейського інвестиційного банку, надасть можливість знизити аварійність на площі на 31%, стабілізує й у подальшому зменшить рівень травматизму і смертності", - йдеться в повідомленні.

Реконструкція об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури на площі Перемоги запланована на 2021-2024 рік. Замовником робіт буде "Центр організації дорожнього руху". Фінансування робіт, крім розробки проєкту, буде здійснюватися за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку у рамках програми підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України.

В рамках реконструкції планують встановити інформаційні табло змінної інформації, стаціонарні відеокамери із детектором швидкості, детектори транспорту, метеостанції.

На дорогах облаштують напрямні острівці для звуження проїжджої частини в місцях пішохідних переходів та каналізування потоків, пішохідні острівки безпеки буде підвищено.

Також облаштують притротуарні острівці для зупинок громадського транспорту та обмежувальні антипаркувальні стовпчики.

З'являться велодоріжки, велостійки очікування та велопарковки.

Площа Перемоги розмежовує проспект Перемоги та бульвар Тараса Шевченка. На неї виходять також вулиці Бульварно-Кудрявська, Золотоустівська, Дмитрівська, Олеся Гончара, Саксаганського і Старовокзальна.