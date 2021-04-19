Ляшко вважає правильними карантинні обмеження, введені Кличком

За словами головного санітарного лікаря, в Києві найкращі показники по забезпеченості як ліжками, так і ліжками з киснем,

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко підтримує карантинні заходи столичної влади, зокрема, обмеження громадського транспорту. Про це він заявив під час засідання комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, повідомляють «Українські новини».

«Ми бачимо реально критичну ситуацію і підтримуємо дії КМДА щодо додаткових карантинних обмежень, які впроваджуються в місті. Зокрема, щодо обмеження руху громадського транспорту, як одного із джерел поширення коронавірусної хвороби», - наголосив Ляшко.

Урядовець зазначив, що з усіх регіонів країни у Києві найкраще підготувались до надання допомоги хворим.

«В період з 1 січня по 13 квітня, зокрема в останні за 2 місяці, місто Київ додало 1283 ліжка для надання допомоги хворим. Сьогодні таких ліжок 6 056, з них 4 904 з киснем. Якщо подивитись статистику на 100 тисяч населення, то місті Києві найкращі показники по забезпеченості як ліжками, так і ліжками з киснем, реанімаційними ліжками та апаратами ШВЛ», - заявив Ляшко.

Заступник міністра переконаний, що позитивний ефект від карантинних обмежень по місту Києву буде спостерігатися вже впродовж найближчого тижня.

«Про це свідчать показники, які озвучили попередні доповідачі: рівень госпіталізацій стабілізувався і не зростає, що є позитивним ефектом», - додав урядовець.

Раніше мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому загальнонаціональний локдаун необхідний для зниження кількості хворих на коронавірус.