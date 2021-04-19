Саакашвілі обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою" у відповідь на "шулера з великої дороги"

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі назвав міністра фінансів Сергія Марченка "козявкою і нікчемою".

Таким чином він відреагував на інтерв'ю Марченка виданню LB.ua, де той назвав Саакашвілі шулером з великої дороги.

"Хто такий Саакашвілі, знає весь світ. Хто такий Марченко, знають тільки контрабандисти. З ним добре знайомі всі кришувальники тіньових схем, скрутчики, директори конвертаційних центрів і всі, хто займаються розкраданням українського бюджету. У нас просто різні кола знайомств, які перетинаються тільки там, де я стежу, щоб не розікрали український бюджет, а цей тип зі своїми подільниками його активно розкрадають. Марченко, схоже, вважає, що я ще недостатньо досяг у житті, щоб коментувати результати роботи цілого міністра фінансів, але не вважаю за потрібне опускатися до його рівня, доводячи, що я чогось, на відміну від нього, вартую. Це безглуздо" , - написав Саакашвілі у фейсбуці.

Він заявив, що вважає роботу Марченка на посаді "вкрай паскудною", і додав, що буде клопотати про його звільнення.

"Я не розумію, чому його терпить Президент Зеленський. Наявність такого суб'єкта повністю компрометує Президента України і Адміністрацію Президента. Я вже говорив це Президенту Зеленському та буду повторювати знову", - написав Саакашвілі.

Нагадаємо, що заочна сварка між Саакашвілі і Марченком почалася 9 квітня, коли голова виконавчого комітету Національної ради реформ звинуватив міністра в корупції.