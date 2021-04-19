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Поліція відкрила кримінальну справу через вечірку в київському готелі, начебто влаштовану депутатом Ради

Тищенко вдруге потрапив у скандал з порушенням карантину. 

Поліція відкрила кримінальну справу через вечірку в київському готелі, начебто влаштовану депутатом Ради
Фото: Сергей Нужненко

Національна поліція в понеділок відкрила кримінальну справу через вечірку в київському готелі, начебто влаштовану депутатом Верховної Ради.

Про це повідомляється на сайті поліції Києва.

"Сьогодні вночі в соціальних мережах з’явилась інформація про те, що депутат Верховної Ради влаштував у готелі у Подільському районі вечірку. Поліцейські спілкуються з керівництвом закладу, оглядають приміщення та проводять першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Справу відкрито за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням - ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу.

Імені народного депутата в повідомленні немає. За інформацією "Страни", йдеться про Миколу Тищенка зі "Слуги народу". Журналісти цього проросійського видання опублікували відео, яке нібито зняли на святкуванні дня народження дружини депутата Алли Барановської в столичному готелі Fairmont.

Нагадаємо, що в Києві зараз діє жорсткий локдаун. Масові зібрання заборонено, звичайних людей не пускають в громадський транспорт без спеціальних перепусток.

Рік назад під час першого локдаун Тищенко вже потрапляв у подібний скандал. Тоді розслідувачі Bihus.Info. повідомили, що під час карантину київський ресторан "Велюр", пов'язаний з нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком, продовжує працювати і приймати "відомих у політичних колах людей".

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