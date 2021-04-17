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Кличко відповів на погрози Шмигаля: Мене мають право звільнити кияни

Локдаун по всій країні – єдиний спосіб зменшити кількість хворих у нинішній ситуації.

Кличко відповів на погрози Шмигаля: Мене мають право звільнити кияни
Фото: facebook/Кличко - мер

Кабінет міністрів України має не погрожувати мерам міст, а допомагати подолати пандемію.

Про це лідер партії "Удар", мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі ток-шоу “Свобода слова”.

“На жаль, у відповідь на заклик ввести загальнонаціональний локдаун я отримав відповідь з погрозою: якщо ні, будемо вас звільняти. Так от, хочу нагадати: мене можуть звільнити кияни, які обрали мене міським головою, згідно з законом про місцеве самоврядування. Якщо таким чином ми будемо лікувати і боротись з пандемію, це сумно”, – наголосив Кличко.

Він зазначив, що локдаун по всій країні – єдиний спосіб зменшити кількість хворих у нинішній ситуації.

“От в місті Києві десять районів. Уявіть: у нас половина районів на локдауні, бо там велика захворюваність, а друга половина відпочиває. Ну воно не працює так. Поки у нас немає масової вакцинації, єдиний спосіб знизити захворюваність - загальнонаціональний локдаун. І це не тільки моя думка, а й фахівців. Така ж ситуація в інших країнах”, - підсумував Кличко.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на заклик до уряду міського голови Києва Віталія Кличка запровадити загальнонаціональний локдаун погрозою змінити голову КМДА.

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