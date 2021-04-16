​Зеленський: росіяни на Донбасі дестабілізують Європу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій із Росією, однак закликає її повернутися до змістовної дипломатичної розмови

Про це він розповів в інтерв'ю газеті La Repubblica.

"Жодного страху зараз бути не може, адже будь-яке намагання розширити агресію проти України означатиме удар по безпеці всієї Європи. Це відчує кожна країна континенту. Ми готові до будь-яких варіантів розвитку подій – все ж враховуйте, що війна проти нас триває з 2014 року. І це – жорстока війна із застосуванням безпілотників, артилерії, бронетехніки, мін. Тільки за останні три місяці ми втратили близько 30 військових, гинуть і мирні мешканці Донбасу. На східному кордоні і в Криму Росія розмістила близько 80 тисяч військових, до яких слід додати ще 30 тисяч проросійських бойовиків та офіційних військових РФ на Донбасі. Точно не в інтересах Європи, щоб такий військовий потенціал могли використати за прямим призначенням, як цього бажатиме Москва. Розширення війни може принести тільки нові страждання та проблеми всім, і ніхто не отримає від того користі", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що з початку обрання головою держави він намагався зробити все можливе для активізації переговорів і пошуку мирного рішення.

"Ми завжди готові повернутися до змістовної дипломатичної розмови, закликаємо Росію до цього ж. Зрозуміло, що українці захищатимуться, як ми й робимо це з 2014 року. Не може бути жодної альтернативи збереженню нашого суверенітету та державної незалежності, тим більше що бойові дії відбуваються на нашій землі, а не на чужій території", - сказав Зеленський.

Він відзначив, що наразі Україна відчуває підтримку країн Євросоюзу, Британії, США, Канади, та інших держав. Але поки російські війська залишаються на кордоні та на окупованій території. Зеленський додав, що розраховує також і на підтримку Італії.

"Я запрошую представників італійських політичних сил особисто відвідати Донбас, щоб на власні очі побачити наслідки війни... Очікую також і на започаткування особистих контактів з новим італійським керівництвом з метою розвитку подальшого плідного діалогу між нашими країнами в усіх сферах взаємного інтересу. Україна та Італія мають значний невикористаний потенціал і в наших економічних відносинах", - пояснив президент.

Говорячи про своє бачення можливости для повернення до миру, Зеленський зазначив, що на сьогоднішній день "Україна потребує дій".

"І найкраще для цього – дати нам План дій щодо членства в НАТО. Наші Збройні Сили стримують єдину агресію у Європі, ми вистояли вже понад 7 років і постійно вдосконалюємось. Це точно не секрет для тих наших друзів із НАТО, які приїжджають в Україну, беруть участь у спільних навчаннях з нашими військовими, проводять тренінги. Ми розуміємо, що Україна має відповідати стандартам НАТО, і проводимо необхідні реформи. Однак, не можна зводити все лише до реформ, і особливо зараз, коли явно не реформи здатні не допустити розширення російської агресії", -- наголосив Зеленський.

Він також погодився, що став більш "мілітаристськи" налаштованим тому, що війна затянулася на багато років.

"Коли намагаєшся припинити війну, яка забрала вже близько 14 тисяч життів, то дійсно стаєш жорсткішим", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що Україна не піде в наступ на Донбасі, а населення там не потребує російського захисту.

В березні 2021 року Росія почала стягувати до кордонів України війська (за оцінками Офісу президента - до 80 тисяч чоловік). Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області, яка не межує з окупованими районами Луганської чи Донецької областей. За даними розвідки Міноборони, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України.