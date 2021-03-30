Росія нарощує війська на кордоні з Україною, – Хомчак

Країна-агресор розміщує свою армію в Криму та своїх прикордонних областях.

Росія нарощує війська поблизу державного кордону України під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021", що будуть проводити спільно з Білоруссю у вересні.

Станом на 30 березня 2021 уздовж кордону та тимчасово окупованих територій уже утримується 28 батальонних тактичних груп противника. Про це під час доповіді у парламенті розповів начальник Генерального штабу-головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

Ворожі війська зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

"Очікується додаткове зосередження до 25 тактичних груп, що разом з уже наявними на кордоні створює загрозу воєнній безпеці держави", - повідомив він.

За час окупації Криму здійснено нарощення об'єднання військ Росії, наразі воно становить 32 700 військових. У березні Росія тренувала свій десант при підтримці артилерії. Після навчань підрозділи залишилися в районі полігону, також перемістили ще 5 груп.

В ОРДЛО розгорнули 14 бойових бригад-полків.

"З початку року в ОРДЛО перемістили 19 000 т пального, 335 т боєприпасів, три танки, спеціальна техніка. Противник грубо нехтує домовленостями і продовжує збільшувати вогневу активність, зокрема з застосуванням артилерії 122 калібру і мінометів 82-го та 120-го калібру", - додав Хомчак.

Він також повідомив обставини обстрілу, що відбувся 26 березня біля Шумів. Ворожі сили відкрили вогонь по групі розмінування підполковника Коваля у складі старшини Бруска, старшого солдата Гищука та старшого солдата Барнича проводила огляд місцевості для розмінування від мін, які Росія встановила дистанційно.

"Під час виконання завдання внаслідок снайперського вогню отримав смертельне кульове поранення старший солдат Барнич, командир групи підполковник Коваль, надаючи йому допомогу, отримав несумісне з життям вогнепальне поранення. Старшина солдат Бруска отримав важкі кульові поранення, старший солдат Гищук - поранення середньої тяжкості", - повідомив Хомчак.

Старший солдат Абрамович і старший солдат Гайченко, які прибули для підтримки, потрапили під снайперській вогонь і були вбиті. Снайперський вогонь вівся в спини українців з водонасосної станції. Противник намагався провокувати відкриття вогню у відповідь по станції, яка є об'єктом критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що Руслана Хомчака запросили на позачергове засідання парламенту, на якому також мають розглядати заяву про ескалацію російсько-українського конфлікту.