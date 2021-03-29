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Масляков прийняв до Міжнародного Союзу КВК лігу з ОРДО

Вона починає роботу в Донецьку 23 березня.

Масляков прийняв до Міжнародного Союзу КВК лігу з ОРДО
Фото: amik.ru

Гендиректор російського творчого об’єднання "АМІК" Олександр Масляков присвоїв офіційний статус і прийняв до складу Міжнародного Союзу КВК лігу при окупаційній адміністрації Донецької області.

Відповідне повідомлення «Офіційної Південно-Східної ліги КВН "Донбас”» з’явилося у соцмережах, повідомляють “Новости Донбасса”.

 Згідно з повідомленням, в Донецьку 23 березня починає роботу «Офіційна Південно-Східна ліга КВК "Донбас"».

Редакторами ліги стануть учасники вищої ліги в складі команди КВК “НАТЕ” - Сергій Малофєєв і Олексій Туркулець.

Нагадаємо, раніше міжнародна військова експертна організація, акредитована НАТО, дослідила зміст декількох програм російського Першого каналу, зокрема КВК і "Вечірній Ургант".

Автори дійшли до висновку, що гумор використовується в російських програмах для "зняття стресу", але водночас зовнішній світ там часто показаний як "ворожий", а багато жартів спрямовані "проти лідерів західних країн".

У документі також вивчаються зв'язки ведучого КВК Олександра Маслякова з Кремлем. Співпраця називається взаємовигідною, оскільки КВК отримує фінансування з джерел, пов'язаних з першими особами держави, а керівництво Росії отримує через програму можливість впливати на стратегічно важливу аудиторію.

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