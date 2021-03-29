У МЗС прокоментували заяву Кремля про підготовку засідання Путіна, Меркель та Макрона щодо Донбаса

"Наша позиція - нічого про Україну без України".

У Міністерстві закордонних справ прокоментували заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова про організацію відеоконференції Володимира Путіна, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона, які обговорять загострення на Донбасі.

Про це розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

"Наша позиція - нічого про Україну без України. Перемовини про врегулювання російсько-українського збройного конфлікту ведуться в Нормандському форматі за участі лідерів чотирьох держав: України, Німеччини, Франції та Росії. Переконані, що лише в повному, а не скороченому складі можна досягти зрушень в ключових питаннях мирного врегулювання, насамперед забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - зазначив Ніколенко.

"На тлі загострення обстрілів українських позицій керівництво нашої держави нині докладає активних зусиль для активізації переговорів саме в чотиристоронньому форматі – як на рівні глав держав, так і на рівні політичних радників лідерів Н4", - додав він.

Нагадаємо, минулого тижня в результаті обстрілу бойовиків в районі Шумів Донецької області загинули четверо українських бійців. Після цього Київ ініціював позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, але воно не відбулося. Крім того, президент Володимир Зеленський звернувся за допомогою до "нормандської четвірці" і анонсував переговори з лідерами нормандського формату.

У Кремлі заявили, що готують конференцію Путіна, Меркель і Макрона без участі Зеленського.