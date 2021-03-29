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Президент Венесуели запропонував нафту в обмін на вакцини від коронавірусу

Йдеться про вакцину в рамках механізму COVAX.

Президент Венесуели запропонував нафту в обмін на вакцини від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував розплатитися нафтою з можливими постачальниками вакцин від COVID-19.

Про це він повідомив в Twitter.

За словами Мадуро, у Венесуели є два способи отримати вакцину в рамках механізму COVAX - за допомогою грошей, "викрадених" у країни, або за допомогою обміну нафти на препарати.

"Венесуела має гідність і ресурси, щоб гарантувати здоров'я венесуельського народу!", - заявив президент.

Наразі до використання в країні допущено російський препарат "Спутнік V", а також вакцину від китайської компанії Sinopharm.

Нещодавно влада Венесуели повідомила, що на рахунках країни в закордонних банках знаходиться близько 7 млрд доларів, частину яких керівництво республіки планує направити на закупівлю вакцин. Утім, у відповідь на запити про зняття грошей банки держав, які визнають лідера опозиції Хуана Гуайдо як президента, повідомили, що не можуть провести операції, виходячи з "інструкцій уряду".

За офіційними даними, в південноамериканській республіці з 28,5 млн жителів підтверджено близько 156 тис. заражень і півтори тисячі смертей серед хворих COVID-19, проте неурядові організації вкрай скептично ставляться до цих даних.

Венесуела перебуває під санкціями США. Всі танкери, що здійснюють вивіз нафти з портів Венесуели, а також володіють судами компанії, можуть потрапити під обмеження. Їм буде заборонено співпрацювати з американськими компаніями і мати рахунки в цій країні.

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