Президент Венесуели запропонував нафту в обмін на вакцини від коронавірусу

Президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував розплатитися нафтою з можливими постачальниками вакцин від COVID-19.

Про це він повідомив в Twitter.

За словами Мадуро, у Венесуели є два способи отримати вакцину в рамках механізму COVAX - за допомогою грошей, "викрадених" у країни, або за допомогою обміну нафти на препарати.

"Венесуела має гідність і ресурси, щоб гарантувати здоров'я венесуельського народу!", - заявив президент.

Tenemos listos dos métodos para obtener las vacunas, a través del mecanismo Covax: Con la liberación del dinero que nos tienen secuestrado, y con el Plan Petróleo por Vacunas. ¡Venezuela tiene dignidad y cuenta con los recursos para garantizar la salud del pueblo venezolano! pic.twitter.com/PD5SCYwXPF — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 29, 2021

Наразі до використання в країні допущено російський препарат "Спутнік V", а також вакцину від китайської компанії Sinopharm.

Нещодавно влада Венесуели повідомила, що на рахунках країни в закордонних банках знаходиться близько 7 млрд доларів, частину яких керівництво республіки планує направити на закупівлю вакцин. Утім, у відповідь на запити про зняття грошей банки держав, які визнають лідера опозиції Хуана Гуайдо як президента, повідомили, що не можуть провести операції, виходячи з "інструкцій уряду".

За офіційними даними, в південноамериканській республіці з 28,5 млн жителів підтверджено близько 156 тис. заражень і півтори тисячі смертей серед хворих COVID-19, проте неурядові організації вкрай скептично ставляться до цих даних.

Венесуела перебуває під санкціями США. Всі танкери, що здійснюють вивіз нафти з портів Венесуели, а також володіють судами компанії, можуть потрапити під обмеження. Їм буде заборонено співпрацювати з американськими компаніями і мати рахунки в цій країні.