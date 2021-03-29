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Застряглий у Суецькому каналі контейнервоз вдалося зрушити з мілини, але рух все ще заблоковано

Учорашня спроба виконувалася під час приливу, коли рівень води в каналі сягнув максимуму.

Застряглий у Суецькому каналі контейнеровоз Ever Green вдалося зсунути з мілини після того, як він майже тиждень тому заблокував рух, пише DW з посиланням на транспортну компанію Inchcape. 

"The MV Ever Given успішно знятий з мілини і наразі приводиться в плавучий стан", - йдеться у повідомленні. 

Судно вдалося зрушити після того, як видалили близько 27 000 метрів кубічних піску, в якому воно застрягло. 

Представники Рятувальної операції з управління Суецьким каналом повідомили, що судно тягло десять буксирів, пише CNN.

Екіпажі з Єгипта та всього світу майже тиждень безупинно намагалися зрушити корабель з мілини, але попередні спроби були невдалими. Учорашня спроба виконувалася під час приливу, коли рівень води в каналі сягнув максимуму.

У черзі на прохід каналом зібралися близько 450 суден. Кожен день "простою" каналу коштує світовій економіці 9 млрд доларів. Деякі кораблі вимушені рушати до місця призначення в Єропі більш довгим маршрутом, навколо Африки. 

Нагадаємо, що на початку минулого тижня Ever Green сів на мілину і повністю заблокував рух важливим транспортним шляхом Суецького каналу. З того часу контейнеровоз блокує транзит в обох напрямках через один з найбільш завантажених у світі каналів перевезення товарів, що зв’язують Азію та Європу.

Аналітики профільного видання Lloyd’s List підрахували, що в заторі застрягли вантажі на загальну суму 9,6 млрд доларів.

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