Застряглий у Суецькому каналі контейнервоз вдалося зрушити з мілини, але рух все ще заблоковано

Учорашня спроба виконувалася під час приливу, коли рівень води в каналі сягнув максимуму.

Застряглий у Суецькому каналі контейнеровоз Ever Green вдалося зсунути з мілини після того, як він майже тиждень тому заблокував рух, пише DW з посиланням на транспортну компанію Inchcape.

"The MV Ever Given успішно знятий з мілини і наразі приводиться в плавучий стан", - йдеться у повідомленні.

Судно вдалося зрушити після того, як видалили близько 27 000 метрів кубічних піску, в якому воно застрягло.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi — Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021

Представники Рятувальної операції з управління Суецьким каналом повідомили, що судно тягло десять буксирів, пише CNN.

Екіпажі з Єгипта та всього світу майже тиждень безупинно намагалися зрушити корабель з мілини, але попередні спроби були невдалими. Учорашня спроба виконувалася під час приливу, коли рівень води в каналі сягнув максимуму.

У черзі на прохід каналом зібралися близько 450 суден. Кожен день "простою" каналу коштує світовій економіці 9 млрд доларів. Деякі кораблі вимушені рушати до місця призначення в Єропі більш довгим маршрутом, навколо Африки.

Нагадаємо, що на початку минулого тижня Ever Green сів на мілину і повністю заблокував рух важливим транспортним шляхом Суецького каналу. З того часу контейнеровоз блокує транзит в обох напрямках через один з найбільш завантажених у світі каналів перевезення товарів, що зв’язують Азію та Європу.

Аналітики профільного видання Lloyd’s List підрахували, що в заторі застрягли вантажі на загальну суму 9,6 млрд доларів.