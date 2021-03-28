У Білорусі за два дні затримали майже 500 осіб

У МВС заявлили, що акцій протесту не було.

У суботу, 27 березня у Білорусі після протесту до Дня Волі було затримано щонайменше 245 осіб.

Про це повідомили у правозахисному центрі “Вясна”.

26 березня у країні затримали таку ж кількість людей, пише Інтерфакс.

"Таким чином, за два дні затримали близько 500 осіб, з них близько 400 - в Мінську", - відзначили правозахисники.

Додамо, акції на підтримку білорусів відбулися у Берні, Вроцлаві і Торонто.

Фото: tut.by

У МВС заявляли, що акцій протесту не було, інформація про масові затримання не відповідає дійсності, а людей доставляють до територіальних органів внутрішніх справ для з’ясування ситуації, повідомляє tut.by.

День Волі пов’язаний із проголошенням у 1918 році незалежності Білоруської Народної Республіки, що проіснувала менш як рік. Її офіційним символом був біло-червоно-білий прапор, який став символом боротьби за державну незалежність Білорусі.

Нагадаємо, зі серпня 2020 року в Мінську та інших великих білоруських містах тривають протести через оголошені результати президентських виборів. За офіційними даними, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Протестувальники не згодні з цими результатами і вимагають нового, вільного голосування.

Країни Євросоюзу, а також Велика Британія, США, Канада та Україна не визнали легітимність Лукашенка.