Китай запровадив санкції проти офіційних осіб США і Канади

Раніше КНР ввела санкції проти європейських політиків і вчених.

Влада Китайської народної республіки запровадила санкції щодо низки американських і канадських чиновників.

Про це повідомляється на сайті МЗС КНР.

Причиною такого рішення у відомстві називають введення США і Канадою "односторонніх санкцій щодо відповідних фізичних та юридичних осіб в Сіньцзяні 22 березня на підставі чуток і дезінформації".

У список санкцій, зокрема, потрапили голова комісії США з міжнародної релігійної свободи Гейл Манчин, віцеголова комісії Тоні Перкінс, депутат канадського парламенту від Консервативної партії Майкл Чонг.

Крім того, під санкції потрапив підкомітет з міжнародних прав людини Постійного комітету із закордонних справ і міжнародного розвитку палати громад Канади.

Фізичні особи, які опинилися під санкціями, не зможуть в'їхати на територію Китаю, в тому числі у Гонконг і Макао. Китайським громадянам і організаціям не можна буде вести комерційну діяльність з ними, а також мати будь-які справи з підсанкційним комітетом.

22 березня Європейський союз, США, Великобританія і Канада ввели санкції проти китайських офіційних осіб. Причиною вони назвали утиски мусульман-уйгурів в Сіньцзяні-Уйгурському районі КНР. Санкції передбачають обмеження на поїздки чиновників з чорного списку в країни ЄС, Сполучені Штати, Британію і Канаду.

У відповідь КНР раніше оголосила про санкції щодо чиновників з ЄС і Сполученого Королівства.