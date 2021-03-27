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Двом кораблям під польським прапором загрожують санкції через причетність до “Північного потоку-2”

Польща розпочала процедуру зняття їх з обліку.

Двом кораблям під польським прапором загрожують санкції через причетність до “Північного потоку-2”
Фото: PA/UPG

Два кораблі Krebs Geo і Krebs Jet, що належать німецькому судновласникові, але плавають під польським прапором, будуть розглядатися як судна, які порушують санкції проти будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Польщі Гжегож Вітковський, пише biznesalert.pl.

Обидва судна були зареєстровані у Морській палаті у Гданську.

Вітковський додав, що всі документи, представлені службами, пов'язані з безпекою Польщі, вже проаналізували.

“Ми прийняли рішення почати процедуру зняття їх з обліку під польським прапором. Так що Польща немає cтосунку до цих двох агрегатів”, – додав він.

Заступник міністра підкреслив, що “жодне з суден, що плавають під нашим прапором, не може обмежувати економічні інтереси польської держави”.

Нагадаємо, сенатори США закликали Байдена ввести санкції проти "Північного потоку-2", адже якщо будівництво "Північного потоку-2" буде тривати, то газопровід буде повністю побудований в цьому році.

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