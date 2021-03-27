Байден запросив 40 світових лідерів на віртуальний кліматичний саміт, зокрема Путіна та Ердогана

Президент США Джозеф Байден запросив 40 світових лідерів на віртуальний кліматичний саміт, який відбудеться 22 і 23 квітня.
Про це пише cbsnews.com.
Серед запрошених президент Росії Володимир Путін, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, голова КНР Сі Цзіньпін і король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз.
Також у саміті візьмуть участь кілька лідерів бізнесу і суспільства.
Як повідомили у Білому домі, Саміт буде зосереджений на питаннях скорочення парникових викидів, аби уникнути підвищення світової температури потепління на 1,5 градусів за Цельсієм, економічної вигоди від вжиття заходів і технологій, які можуть зменшити викиди.
За заходом можна буде слідкувати онлайн.
Нагадаємо, у лютому Сполучені Штати Америки офіційно повернулися в Паризьку кліматичну угоду.