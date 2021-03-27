Байден запросив 40 світових лідерів на віртуальний кліматичний саміт, зокрема Путіна та Ердогана

Саміт буде зосереджений на питанні скорочення парникових викидів.

Президент США Джозеф Байден запросив 40 світових лідерів на віртуальний кліматичний саміт, який відбудеться 22 і 23 квітня.

Про це пише cbsnews.com.

Серед запрошених президент Росії Володимир Путін, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, голова КНР Сі Цзіньпін і король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз.

Також у саміті візьмуть участь кілька лідерів бізнесу і суспільства.

Як повідомили у Білому домі, Саміт буде зосереджений на питаннях скорочення парникових викидів, аби уникнути підвищення світової температури потепління на 1,5 градусів за Цельсієм, економічної вигоди від вжиття заходів і технологій, які можуть зменшити викиди.

За заходом можна буде слідкувати онлайн.

Нагадаємо, у лютому Сполучені Штати Америки офіційно повернулися в Паризьку кліматичну угоду.