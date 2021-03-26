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Ватикан до Великодня вакцинує від ковіду 1200 бездомних

Бідних щепитимуть препаратом Pfizer/BioNTech.

Ватикан до Великодня вакцинує від ковіду 1200 бездомних
Фото: EPA/UPG

У Ватикані відбудеться кампанія вакцинації для бідних, в межах якої протягом Страсного тижня перед Великоднем 1200 бездомних отримають ту саму вакцину, якою щепили Папу Франциска.

Для проведення кампанії будуть використані дози вакцини від виробника Pfizer/BioNTech, закуплені Святим Престолом, а також подаровані римською інфекційною лікарнею Lazzaro Spallanzani через Ватиканську Комісію COVID-19, інформують Новини Ватикану.

"Аби конкретизувати різні заклики Папи Франциска, «щоб ніхто не був виключеним із кампанії щеплення від Covid-19», під час Страсного Тижня, у контексті наближення Неділі Пасхи, буде проведено вакцинацію 1200 людей з поміж найбідніших і маргіналізованих, які особливо наражаються на небезпеку заразитися", - сказано в повідомленні.

Щеплення проводитимуться у структурі, оснащеній у фоє залу Павла VI у Ватикані.

Кампанія проводитиметься силами медпрацівників і волонтерів, які працюють в амбулаторії "Мати Милосердя", розташованій поблизу площі Святого Петра, працівників ватиканського департаменту охорони здоров’я та гігієни та волонтерів з "Інституту Солідарної Медицини" та лікарні Lazzaro Spallanzani.

Зазначається, що при різних нагодах, зокрема, й у Різдвяному посланні, Папа Франциск закликав уряди, фармацевтичні кампанії та міжнародні організації до кооперації, а не конкуренції, щоби удоступнити для всіх можливість вакцинації, поставивши на першому місці потребуючих і найуразливіших.

Як повідомляли, програма вакцинації у Ватикані, де працює кілька тисяч людей, розпочалася ще в січні. Папа Франциск був одним із перших, хто отримав щеплення.

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