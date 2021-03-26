З вівторка судно блокує транзит в обох напрямках через один з найбільш завантажених у світі каналів перевезення товарів.

Супутники каліфорнійської компанії Planet Labs показали з космосу судно Ever Given, яке сіло на мілину у Суецькому каналі.

Про це повідомляє видання Space.

На фото видно саме судно, а також десятки інших, яким заблоковано рух через канал.

Зазначається, що супутники Planet Labs можуть розпізнавати на Землі об’єкти розміром у 3 метри. Нині таких працюючих супутників на орбіті - близько 150.

Фото: space.com

Фото: space.com

Нагадаємо, судно Ever Given тайванської транспортної компанії Evergreen Marine сіло на мілину у вузькому судноплавному Суецькому каналі у вівторок. З того часу контейнеровоз блокує транзит в обох напрямках через один з найбільш завантажених у світі каналів перевезення товарів, що зв’язують Азію та Європу.

Аналітики профільного видання Lloyd’s List підрахували, що в заторі застрягли вантажі на загальну суму 9,6 млрд доларів.