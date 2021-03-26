Макрон: Росія та Китай намагаються політично впливати на поставки вакцин від ковіду

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що через пандемію коронавірусу та спроби Росії і Китаю політично впливати на поставки вакцин, європейські країни "опинилися на порозі світової війни нового типу".

Слова Макрона цитує видання Le Figaro.

"Ми стоїмо перед світовою війною нового типу, перед атаками, а також перед прагненням Росії і Китаю вплинути за допомогою вакцин. Перед цим ми маємо бути незалежними", - наголосив Макрон.

Він зазначив, що європейські країни - "в процесі створення потенціалу для виробництва вакцин другого покоління". Крім того, наявність різних варіантів вакцин дозволить виробити стратегію боротьби з вірусом.

"Вірус продовжуватиме існувати, поширюватися, змінюватися, але у нас буде відповідь. І зараз ми розвиваємо ці можливості у нас, в Європі", - зазначив президент Франції.

Нагадаємо, на початку березня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило четверту вакцину проти коронавірусу - препарат американської компанії Johnson & Johnson. Раніше EMA схвалило застосування німецько-американської BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.