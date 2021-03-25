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Байден обіцяє, що Китай не стане найпотужнішою державою, поки він очолює США

За його словами, США й надалі економічно зростатимуть.

Байден обіцяє, що Китай не стане найпотужнішою державою, поки він очолює США
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден пообіцяв, що поки він обіймає свою посаду, Китай не стане найпотужнішою країною у світі, оскільки США і надалі зростатимуть економічно.

Про це він розповів під час пресконференції.

“Я передбачаю жорстку конкуренцію із Китаєм. У китайців є своя мета і я не збираюся її критикувати. КНР хоче бути найпотужнішою країною у світі. Однак поки я очолюватиму Сполучні Штати, цього не станеться. Бо США й надалі економічно зростатимуть. Я хочу, щоби ми були всі у рівних умовах”, - сказав Байден.

Водночас він не відповів на питання, чи хоче він запроваджувати стримувальні санкції проти КНР.

Джо Байден у четвер проводить першу офіційну пресконференцію на цій посаді.

Як зазначає телеканал CNN, захід відбувається через більш ніж 60 днів після вступу Байдена на посаду - на 65-й день президентства.

При цьому зазначається, що 15 попередників Байдена проводили пресконференцію протягом 33 днів свого перебування на посаді.

Окрім цього, через пандемію коронавірусу в Східний зал Білого дому запрошені лише 30 журналістів.

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