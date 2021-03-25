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Грузія отримала першу партію вакцини від коронавірусу Pfizer

Придбаної партії вистачить на 14 тисяч осіб.

Грузія отримала першу партію вакцини від коронавірусу Pfizer
Фото: EPA/UPG

В Грузію сьогодні вночі доставили першу партію вакцини від коронавірусу, розроблену компаніями Pfizer та BioNtech, в обсязі 29 250 доз.

Про це повідомляє видання "Новини Грузія".

Вакцина Pfizer повинна зберігатися в спеціальних холодильниках при температурі мінус 80 градусів. Така інфраструктура у Грузії є в шести клініках у Тбілісі, Кутаїсі та Батумі. Там і буде проходити вакцинація.

Вакцина Pfizer в Грузії буде доступна як для медиків, яких почали щепити з 15 березня вакциною AstraZeneca, так і для громадян старше 65 років.

Грузія розраховувала отримати вакцину Pfizer ще в лютому, але досягти домовленості не вийшло через зволікання з оформленням контрактів з компанією-виробником. В результаті Грузії допоміг Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), який займається розподілом вакцини.

За даними Міністерства охорони здоров'я Грузії, для отримання вакцини від коронавірусу грузія веде перемовини з усіма країнами-партнерами, в тому числі, з Ізраїлем, для отримання вакцин Moderna і Pfizer. Переговори ведуться і з Німеччиною, проте отримати від цієї країни вакцину можна буде тільки в третьому кварталі.

Переговори також ідуть з Індією, Кореєю, компаніями Moderna і Johnson & Johnson. Грузія також не виключає ввезення китайської вакцини. 

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