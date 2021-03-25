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Байден сьогодні проведе першу пресконференцію як президент США

Через пандемію коронавірусу в Східний зал Білого дому запрошені лише 30 журналістів.

Байден сьогодні проведе першу пресконференцію як президент США
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден у четвер, 25 березня, проведе першу офіційну пресконференцію на цій посаді.

Як зазначає телеканал CNN, захід відбудеться через більш ніж 60 днів після вступу Байдена на посаду - на 65-й день президентства.

При цьому зазначається, що 15 попередників Байдена проводили пресконференцію протягом 33 днів свого перебування на посаді.

Окрім цього, через пандемію коронавірусу в Східний зал Білого дому запрошені лише 30 журналістів.

Пресконференція розпочнеться після 19:00 за київським часом.

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