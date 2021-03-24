Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку

Попытка модернизации
Изначально важно трезво подойти к тому, что было выпущено российским «Коммерсантом». Действительно, и это подтверждает и украинская сторона, уже несколько месяцев ведутся переговоры на уровне советников лидеров «нормандской четвёрки» относительно предложений, выписанных Германией и Францией, по модернизации Минских договорённостей. История проста: «Минск» берётся за основу, но выполняться он должен по блокам, кластерам.
Немцы и французы намеревались, вероятнее всего, перевести спорные вопросы – такие, как контроль над границей, выборы, вывод войск – в процесс обособленного обсуждения (на базе кластеров), а параллельно решать те задачи, которые возможно выполнить (гуманитарные и экономические).
Украина же, используя этот подход, пыталась изменить невыгодную для себя очерёдность «Минска» и поменять некоторые пункты Комплекса мер местами. Сначала нужно было решить проблему освобождения территорий, вывода иностранных войск с Донбасса и контроля над общей с Россией границей, а потом перейти к проведению выборов и временному внедрению «особого статуса». Минские договорённости же выстроены с точностью до наоборот.
Здесь стоит напомнить, что в 2016 году, после саммита лидеров «нормандской четвёрки» в Берлине, сторонами было заключено коммюнике. Там предлагалось на базе «Н4», на уровне глав МИД, а в последующем политических советников разработать дорожную карту по урегулированию ситуации на Донбассе. Тогда Россия заморозила этот процесс и никакой карты разработано не было.
Какое-то время назад, снова-таки из-за позиции РФ, которая стала разговаривать исключительно на языке ультиматумов, немцы и французы предложили разморозить предыдущий подход. И его назвали кластерным.
Меж тем российская сторона не желает того, чтобы дорожная карта разрабатывалась на площадке «нормандской четвёрки». Ей нужно, чтобы её писали в Минске, чтобы РФ не считалась исполнителем, а лишь посредником.
Отдельно велись переговоры на базе ТКГ. Но они не имели никакого отношения к предложениям Франции и Германии. Был план Кравчука, где шла речь о решении тех проблем, которые не обозначены в Минских договорённостях – например, об остановке незаконной паспортизации и о количественном увеличение миссии СММ ОБСЕ. И на это было подано в виде плана возражение от ОРДЛО, которое Украина попросту не приняла к рассмотрению.
Россия каких-то отдельных документов Германии и Франции не отправляла – и это видно по статье в «Коммерсанте». Она в лице Дмитрия Козака предлагала только правки в совместный франко-немецкий текст. Что же касается так называемых предложений от незаконных представителей ОРДЛО, которые, как указывает «Коммерсант», якобы получили стороны «четвёрки», то это, скорее всего, попросту не отвечает действительности. Франция и Германия никогда не участвовали в легализации незаконных формирований на Донбассе.
Однако всё это уже не важно, так как то, что происходит сейчас, является срывом данного вектора переговоров со стороны Кремля. И главный исполнитель здесь – Дмитрий Козак.
Суть атаки
16 марта 2021 года в интервью российскому новостному агентству «Интерфакс» Дмитрий Козак сказал: «К сожалению, нам не удается преодолеть принцип весьма странной конфиденциальности нормандских переговоров. За конфиденциальность выступает Украина. В этом со ссылками на дипломатические традиции ее поддерживают Германия и Франция. Мы выступаем за отказ от этой вредной в данном случае традиции и за полную открытость переговоров. Если бы удалось изменить этот принцип, тогда Вы, а через СМИ и все заинтересованные граждане и государства, смогли бы самостоятельно оценить, чьи "креативные идеи", "проактивная позиция" или "сильные шаги" являются истинной причиной отсутствия какого-либо прогресса в урегулировании конфликта».
Иными словами, более недели тому назад замглавы администрации президента РФ предупредил все стороны «нормандской четвёрки» о том, что Россия будет сливать информацию о переговорах. Почему? Потому что никакого продвижения в «Минске» Москве не нужно. Ей необходимо постоянно держать Украину за жабры. Её не устраивает сам факт переговоров на уровне «нормандской четвёрки», да и Минские договорённости в части заключенного Протокола и Меморандума ей не очень нравятся.
Документы, которые были слиты «Коммерсанту», – и это очевидно – направлялись из Кремля. Все они поданы на русском языке. Согласно информации LB.ua, рабочий язык переписки «четвёрки» – английский. Следовательно, мы не можем удостовериться в подлинности текстов, опубликованных российским изданием. Мы не знаем, исправлялись ли они или нет, насколько точен перевод и очерёдность.
Там также нет подписей составителей, они не верифицированы. Хотя стоит отметить, что сам Козак – и это видно по слитой информации – хитростью пытался заполучить письменные отказы или согласия со стороны Украины, Франции и Германии в отношении тех или иных предложений.
В международных переговорах есть два правила. Первое – их детали нельзя разглашать, они конфиденциальны. Второе – то, что не подписано и не согласовано не является годным к выполнению.
Российская сторона нарушила эти два принципа. Подобное произошло впервые за семь лет ведения переговоров. Таким образом, ныне она провоцирует Берлин и Париж на то, чтобы заморозить «нормандский формат» на неопределённое время. Ведь никакого иного способа наказать Россию с точки зрения несоблюдения этики переговоров у немцев и французов нет. В случае заморозки Москва добьётся давно желаемого ею результата – переведёт процесс исключительно в Минск.
И европейцы, понимая это, могут только принять сей плевок и продолжить вести переговоры для противодействия концепции РФ по уничтожению «четвёрки» как наивысшей площадке.
С другой стороны, атака РФ направлена и на Украину: ведь, увидев опубликованные «Коммерсантом» документы, часть украинской общественности может выступить против любых кластеров и планов. С этой точкой зрения должно будет считаться руководство нашей страны. Всё это приостановит любую модернизацию Минских переговоров.
Россия предпринимает жёсткие и рисковые действия. И здесь возникает вопрос: зачем так повышать ставки? Возможностей для срыва переговоров и так предостаточно. Вероятно, речь уже идёт об удержании у власти отдельно взятых чиновников. Ведь за тот год, который Путин отводил для решения «украинского вопроса», последний так разрешить и не удалось.