Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку

Пока очевидно одно: Кремль пытается слить данный трек в переговорном процессе. Что же касается самих материалов, то доказать их достоверность ныне не представляется возможным. Как вообще эта часть переговоров стала достоянием общественности? Пожалуй, этот вопрос стоит задать заместителю главы администрации президента РФ – Дмитрию Козаку .

Российское издание «Коммерсант» опубликовало закрытую часть переговоров на уровне советников лидеров «нормандской четвёрки» относительно новых подходов к мирному урегулированию на Донбассе. Речь идёт о предоставлении так называемых письменных предложений Франции и Германии по формированию кластеров на базе Минских договорённостей. Отдельно были презентованы якобы предложения Украины , российских марионеток из ОРДЛО и правки РФ к документам.

Фото: EPA/UPG

Попытка модернизации

Изначально важно трезво подойти к тому, что было выпущено российским «Коммерсантом». Действительно, и это подтверждает и украинская сторона, уже несколько месяцев ведутся переговоры на уровне советников лидеров «нормандской четвёрки» относительно предложений, выписанных Германией и Францией, по модернизации Минских договорённостей. История проста: «Минск» берётся за основу, но выполняться он должен по блокам, кластерам.

Немцы и французы намеревались, вероятнее всего, перевести спорные вопросы – такие, как контроль над границей, выборы, вывод войск – в процесс обособленного обсуждения (на базе кластеров), а параллельно решать те задачи, которые возможно выполнить (гуманитарные и экономические).

Украина же, используя этот подход, пыталась изменить невыгодную для себя очерёдность «Минска» и поменять некоторые пункты Комплекса мер местами. Сначала нужно было решить проблему освобождения территорий, вывода иностранных войск с Донбасса и контроля над общей с Россией границей, а потом перейти к проведению выборов и временному внедрению «особого статуса». Минские договорённости же выстроены с точностью до наоборот.

Здесь стоит напомнить, что в 2016 году, после саммита лидеров «нормандской четвёрки» в Берлине, сторонами было заключено коммюнике. Там предлагалось на базе «Н4», на уровне глав МИД, а в последующем политических советников разработать дорожную карту по урегулированию ситуации на Донбассе. Тогда Россия заморозила этот процесс и никакой карты разработано не было.

Фото: DPA Представители ФРГ, России, Украины и Франции в Берлине, 19 октября 2016 г

Какое-то время назад, снова-таки из-за позиции РФ, которая стала разговаривать исключительно на языке ультиматумов, немцы и французы предложили разморозить предыдущий подход. И его назвали кластерным.

Меж тем российская сторона не желает того, чтобы дорожная карта разрабатывалась на площадке «нормандской четвёрки». Ей нужно, чтобы её писали в Минске, чтобы РФ не считалась исполнителем, а лишь посредником.

Отдельно велись переговоры на базе ТКГ. Но они не имели никакого отношения к предложениям Франции и Германии. Был план Кравчука, где шла речь о решении тех проблем, которые не обозначены в Минских договорённостях – например, об остановке незаконной паспортизации и о количественном увеличение миссии СММ ОБСЕ. И на это было подано в виде плана возражение от ОРДЛО, которое Украина попросту не приняла к рассмотрению.

Россия каких-то отдельных документов Германии и Франции не отправляла – и это видно по статье в «Коммерсанте». Она в лице Дмитрия Козака предлагала только правки в совместный франко-немецкий текст. Что же касается так называемых предложений от незаконных представителей ОРДЛО, которые, как указывает «Коммерсант», якобы получили стороны «четвёрки», то это, скорее всего, попросту не отвечает действительности. Франция и Германия никогда не участвовали в легализации незаконных формирований на Донбассе.

Однако всё это уже не важно, так как то, что происходит сейчас, является срывом данного вектора переговоров со стороны Кремля. И главный исполнитель здесь – Дмитрий Козак.

Суть атаки

16 марта 2021 года в интервью российскому новостному агентству «Интерфакс» Дмитрий Козак сказал: «К сожалению, нам не удается преодолеть принцип весьма странной конфиденциальности нормандских переговоров. За конфиденциальность выступает Украина. В этом со ссылками на дипломатические традиции ее поддерживают Германия и Франция. Мы выступаем за отказ от этой вредной в данном случае традиции и за полную открытость переговоров. Если бы удалось изменить этот принцип, тогда Вы, а через СМИ и все заинтересованные граждане и государства, смогли бы самостоятельно оценить, чьи "креативные идеи", "проактивная позиция" или "сильные шаги" являются истинной причиной отсутствия какого-либо прогресса в урегулировании конфликта».

Фото: соmments.ua

Иными словами, более недели тому назад замглавы администрации президента РФ предупредил все стороны «нормандской четвёрки» о том, что Россия будет сливать информацию о переговорах. Почему? Потому что никакого продвижения в «Минске» Москве не нужно. Ей необходимо постоянно держать Украину за жабры. Её не устраивает сам факт переговоров на уровне «нормандской четвёрки», да и Минские договорённости в части заключенного Протокола и Меморандума ей не очень нравятся.

Документы, которые были слиты «Коммерсанту», – и это очевидно – направлялись из Кремля. Все они поданы на русском языке. Согласно информации LB.ua, рабочий язык переписки «четвёрки» – английский. Следовательно, мы не можем удостовериться в подлинности текстов, опубликованных российским изданием. Мы не знаем, исправлялись ли они или нет, насколько точен перевод и очерёдность.

Там также нет подписей составителей, они не верифицированы. Хотя стоит отметить, что сам Козак – и это видно по слитой информации – хитростью пытался заполучить письменные отказы или согласия со стороны Украины, Франции и Германии в отношении тех или иных предложений.

В международных переговорах есть два правила. Первое – их детали нельзя разглашать, они конфиденциальны. Второе – то, что не подписано и не согласовано не является годным к выполнению.

Российская сторона нарушила эти два принципа. Подобное произошло впервые за семь лет ведения переговоров. Таким образом, ныне она провоцирует Берлин и Париж на то, чтобы заморозить «нормандский формат» на неопределённое время. Ведь никакого иного способа наказать Россию с точки зрения несоблюдения этики переговоров у немцев и французов нет. В случае заморозки Москва добьётся давно желаемого ею результата – переведёт процесс исключительно в Минск.

Фото: EPA/UPG Президент России Владимир Путин делает жест рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель на совместной пресс-конференции после саммита в нормандском формате в Париже, Франция, в начале 10 декабря 2019 года.

И европейцы, понимая это, могут только принять сей плевок и продолжить вести переговоры для противодействия концепции РФ по уничтожению «четвёрки» как наивысшей площадке.

С другой стороны, атака РФ направлена и на Украину: ведь, увидев опубликованные «Коммерсантом» документы, часть украинской общественности может выступить против любых кластеров и планов. С этой точкой зрения должно будет считаться руководство нашей страны. Всё это приостановит любую модернизацию Минских переговоров.

Россия предпринимает жёсткие и рисковые действия. И здесь возникает вопрос: зачем так повышать ставки? Возможностей для срыва переговоров и так предостаточно. Вероятно, речь уже идёт об удержании у власти отдельно взятых чиновников. Ведь за тот год, который Путин отводил для решения «украинского вопроса», последний так разрешить и не удалось.