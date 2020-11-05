Кравчук: У плані для ТКГ Україна пропонує провести в ОРДЛО місцеві вибори 31 березня 2021-го

Перед цим треба припинити конфлікт і демілітаризувати ОРДЛО на початку 2021 р.

Підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Про це повідомив глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук.

"Перше, що ми пропонуємо зробити, - припинити обов'язково збройний конфлікт і провести обов'язково повну демілітаризацію ОРДЛО. З цього потрібно починати. Тобто всі збройні формування, найманці, озброєння - все повинно бути виведено з цієї території, незаконні збройні формування повинні бути розпущені. І це потрібно зробити на початку 2021 року", - розповів він агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, після цього Україна повинна взяти під контроль кордон і забезпечити на цих територіях нормальну життєдіяльність. "Тобто складова безпеки стає головною, визначальною для того, щоб рухатися вперед", - наголосив Кравчук.

Глава делегації України в ТКГ зазначив, що важливо буде чітко врегулювати питання відповідальності для осіб, які брали участь у подіях, пов'язаних з війною на Донбасі, і недопущення покарання для тих, на кому немає провини за вчинення злочинів.

"Це повинно бути зроблено шляхом прийняття Верховною Радою України відповідного законопроєкту, текст якого потрібно буде обговорити в робочій групі ТКГ з політичних питань. Нам потрібно, щоб питання відповідальності вирішувалися за законом, виважено, з урахуванням ситуації на Донбасі і з урахуванням досвіду інших країн. Тому що є злочинці, є люди, які прийшли туди вбивати за гроші, - вони повинні нести відповідальність, а інші - нормально жити і працювати на своїй, українській землі", - пояснив він.

Українська сторона наполягатиме, що необхідно негайно забезпечити повний і безумовний доступ міжнародних організацій, включно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, до всіх утримуваних осіб. Україна хотіла б, щоб це було зроблено до середини листопада 2020 року, а остаточне взаємне звільнення утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх" відбулося не пізніше ніж 15 грудня 2020 року.

Кравчук зазначив, що СММ ОБСЄ повинна мати безпечний доступ до всієї території України, щоб виконувати свою місію, а Україна також хотіла б домогтися до середини грудня збільшення чисельного складу СММ ОБСЄ на 1500 людей і звернеться з цим до Постійної ради ОБСЄ.

Згідно з українським планом, щонайпізніше 31 березня 2021 року на території ОРДЛО повинні бути проведені місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України і з дотриманням стандартів ОБСЄ - Копенгагенського документа 1990 року.

"Крім того, необхідно буде прийняти закон про особливості проведення місцевих виборів в ОРДЛО. Я думаю, що Верховна Рада вже напрацювала багато в цьому напрямі. Потрібно підняти всі ці напрацювання, подивитися на їх зміст, і з урахуванням тих змін, які відбулися, прийняти відповідне рішення", - зазначив Кравчук.

Він також додав, що оскільки "формулу Штайнмаєра" обговорювали на зустрічі "нормандської четвірки" в грудні 2019 року в Парижі і взяли в роботу, то її не можна ігнорувати і необхідно також згадати в документі.

За словами першого президента, Україна також пропонуватиме створення Вільної економічної зони в рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО. "Без неї відновити там економіку буде неможливо. І ця Вільна економічна зона, згідно з нашим баченням, повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року. Розрахунки показують, що цей час дозволить привести регіон Донбасу до нормального стану", - сказав він.

Глава делегації України в ТКГ наголосив, що пропонований Україною "План спільних кроків" не є заміною того, що вже зроблено за шість років роботи "нормандського формату" і ТКГ. "Це документ, який відповідає реаліям і тому, що зроблено, а з його допомогою ми хочемо доповнити або уточнити ті питання, які не знайшли широкого, точного і конкретного втілення в попередніх документах", - пояснив він.

Кравчук переконаний, що документ має бути побудований на підставі пропозицій всіх сторін і відповідати інтересам людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

5 листопада цей план української сторони буде направлено координатору ТКГ, спецпредставникові чинного голови ОБСЄ Гайді Грау.

Нагадаємо, Леонід Кравчук сподівається, що Верховна Рада продовжить дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, термін якої спливає у грудні.

Також він заявив, що готовий до компромісів з Росією стосовно Донбасу. На думку Леоніда Кравчука, "компроміси – це пошук кращого вирішення".

Як повідомляли, ТКГ узгодила чотири нові точки розведення сил на Донбасі: Григорівка, Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле.