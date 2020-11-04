ТКГ узгодила чотири нові точки розведення сил на Донбасі

Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле розташовані у Луганській області, Григорівка - у Донецькій.

Тристороння контактна група узгодила чотири нові точки розведення сил і засобів на Донбасі.

Про це заявив виконувач обов’язків командувача Об’єднаних сил Віктор Ганущак на брифінгу 4 листопада, передає Радіо Свобода.

"За результатами зустрічі ТКГ погоджено 4 ділянки: Григорівка, Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле. Ситуація після розведення на ділянках Станиця Луганська, Золоте і Петрівське в цілому залишається стабільною та контрольованою", – сказав він.

Три ділянки з озвучених: Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле, - розташовані у Луганській області, одна - Григорівка - у Донецькій.

Раніше повідомлялося, що на переговорах у Мінську розглядають дев'ять можливих точок розведення. На пропозицію України бойовики відповіли своїми.

Україна виступає проти розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі, оскільки це суперечить суті Мінських угод і призведе до заморожування конфлікту, що категорично не влаштовує Україну.