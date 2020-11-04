Всі елементи конструкції і складові РПВ-16 виконані з вітчизняної сировини і матеріалів.

Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів, що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", достроково виконав договірні зобов’язання та передав Міністерству оборони партію з кількох сотень реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16.

Минулого тижня ця партія вогнеметів успішно пройшла приймально-здавальні випробування та підтвердила свої тактико-технічні характеристики, інформує пресслужба концерну.

"Під час бойових стрільб всі цілі були вражені відповідно до програми випробувань. Ці реактивні піхотні вогнемети високоефективні для прицільного враження легкої броньованої техніки та супротивника, який знаходиться в укритті, на відстані до одного кілометру", – повідомив директор інституту хімічних продуктів Володимир Щербань.

Одночасно з приймально-здавальними випробуваннями РПВ-16 фахівці підприємства продемонстрували українським військовим модернізовану версію цього виробу. На їхню думку, полегшена версія РПВ-16 буде зручною та ефективною при виконанні бойових завдань Сил спеціальних операцій, спецпідрозділів СБУ та розвідувальних підрозділів десантно-штурмових військ. Випробування модернізованого вогнемета також пройшли успішно.

РПВ-16 - це український реактивний піхотний вогнемет одноразового використання з термобаричним боєприпасом, розробка Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів (м. Шостка). Всі елементи конструкції і складові частини виконані з вітчизняної сировини і матеріалів.

Реактивний піхотний вогнемет оснащений бойовою частиною з термобаричною сумішшю. Термобарична зброя знищує противника завдяки створенню під час вибуху уражуючих факторів у вигляді надлишкового тиску та підвищеної температури, які виникають у зоні вогняної хмари. Термобаричні боєприпаси також називаються боєприпасами об‘ємного вибуху. Фугасна дія пострілу РПВ-16 еквівалентна артилерійському снаряду 120-122мм калібру. Ця переносна зброя здатна знищувати живу силу супротивника навіть за потужними укриттями на відстані близько одного кілометра.

Наказами Міністерства оборони України реактивний піхотний вогнемет РПВ-16 у 2017 році прийнятий на озброєння Збройних Сил Украйни. З 2018 року налагоджено серійне виробництво вогнемету.