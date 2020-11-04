Це - найбільша партія, яку замовили та отримали наші військові за період незалежності України.

"Львівський бронетанковий завод", який входить до складу державного концерну "Укроборонпром", закінчив капітальний ремонт та модернізацію близько півтора десятка пожежних танків ГПМ-54. Ще понад десять таких машин виїзні бригади заводу відновили в місцях дислокації військ.

Про це повідомляється на сайті держконцерну.

Зазначається, що це - найбільша партія відновлених та модернізованих пожежних танків, яку замовили та отримали наші військові за період незалежності України.

"Щобприступити до відновлення даних пожежних машин, які в основному складались з радянських або російських комплектуючих, нам довелося повністю переробити конструкторську та технологічну документацію. На основі спільного рішення з Міністерством оборони України, ми розпочали цей довготривалий та трудомісткий процес разом з Конструкторсько-технологічним центром озброєння ЗСУ ще у 2018 році. Менше ніж за рік було допрацьовано технологічну та конструкторську документацію для проведення капітального ремонту і модернізації пожежних машин та запущено процес виробництва. А за останні півтора роки підприємством відновлено більше 20 пожежних танків", – розповів директор заводу Віктор Андрощук.

Фото: "Укроборонпром"

Щоб відповідати вимогам військових та забезпечувати ефективну роботу відновлені пожежні машини зазнали суттєвих конструктивних змін.

"На модернізованих пожежних танках ми встановили нове гідравлічне обладнання європейського виробництва, яке забезпечує управління лафетним стволом, бульдозерним обладнанням і механізмом підйому кузова машини; встановлено нове бульдозерне обладнання марки ТБС-86 з грейдерним положенням; допрацьовано можливість включення пожежного насоса лафетного ствола для проведення гасіння пожежі без зупинки основного двигуна на місці та в русі", пояснив заступник директора з виробництва ЛБТЗ Богдан Шандра.

Фото: "Укроборонпром"

Гусенична пожежна машина ГПМ-54 – це основний пожежний танк, який є на озброєнні ЗСУ. Ця пожежна машина є необхідною на складах зброї та боєприпасів для гасіння пожеж різних класів складності, де доступ іншої пожежної техніки є неможливим.

ГПМ-54 створений на базі танка Т-55, містить цистерну для води ємністю 9 м3, а також бак для піни ємністю 1,1 м3 та може гасити пожежу водою з відстані 60 метрів. Пожежний танк також може розчищати проходи для іншої пожежної техніки, а броньований корпус та фільтровентиляційна установка забезпечують безпеку екіпажу.

Фото: "Укроборонпром"

Нагадаємо, у серпні "Укроборонпром" завершив виконання проблемного контракту на 45 БТР.