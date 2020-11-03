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Заступника голови Закарпатської облради піймали на хабарі у понад півмільйона гривень

Також в Ужгороді був затриманий керівник ДАБІ.

Заступника голови Закарпатської облради піймали на хабарі у понад півмільйона гривень
Фото: facebook.com/SBU.Office.in.Zakarpatska.Oblast

Служба безпеки України викрила схему вимагання посадовцями грошей з підрядників за безперешкодне зведення об’єктів проєкту "Велике будівництво" у Закарпатській області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, заступник голови облради та один з керівників обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції налагодили механізм одержання хабарів з підприємців. Задокументовано, що посадовці вимагали гроші з представника комерційної структури, яка перемогла у тендері на зведення в одному із селищ культурного центру.

Pа понад півмільйона гривень фігуранти "гарантували" підряднику, що не будуть не створювати штучних перешкод під час проведення відповідних ремонтно-будівельних робіт. Правоохоронці затримали обох посадовців в обласному центрі після передачі всієї суми хабара.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру і обрання судом мір запобіжних заходів.

Як повідомляє місцеве видання "Новини Закарпаття", в Ужгороді був затриманий заступник голови Закарпатської обласної ради Петро Грицик так керівник ДАБІ ВіталійЛалакулич.

Нагадаємо, раніше спецназ Державного бюро розслідувань затримав "на гарячому" керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України під час одержання першої частини хабаря в сумі 100 тис. доларів США.

 

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