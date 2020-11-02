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Закарпатська ОДА звинуватила мерію Ужгорода в ігноруванні проблеми переповнених лікарень

Обласна влада звернулася до прокуратури.

Закарпатська ОДА звинуватила мерію Ужгорода в ігноруванні проблеми переповнених лікарень
Фото: facebook.com/odazakarpattya

Міська влада Ужгорода регулярно не виконує рішення державної та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій, чим призвела потрапляння обласного центру до червоного рівня епіднебезпеки.

Про це заявили у Закарпатській обласній державній адміністрації.

Як зазначається, наразі лікарні Ужгорода заповнені на 100% і важких хворих змушені направляти в інші райони області.

"Так, 21 жовтня регіональна комісія зобов’язала розширити кількість лікарняних ліжок для хворих на коронавірус до 30%, а 30 жовтня – до 50 %. 29 жовтня розпорядженням керівника державного рівня – міністра охорони здоров’я України Максима Степанова передбачено створення на базі КНП «Центральна міська клінічна лікарня» м.Ужгород багатопрофільний COVID-19 шпиталь. Усі рішення, станом на сьогодні, не виконані та саботуються", - сказано в повідомленні.

В ОДА наголошують, що невиконання рішення комісії – це пряма відповідальність міської влади, яка є власником закладу.

Повідомляється, що 31 жовтня під час транспортування мешканця Ужгорода до Виноградівської районної лікарні через не виділення додаткових ліжок в Ужгороді помер хворий.

Закарпатська ОДА висловила співчуття родині та близьким померлого і повідомила, що офіційно звертається до прокуратури області з вимогою провести розслідування в частині визначення відповідальних за смерть містянина.

Нагадаємо, відповідно до останнього епідемзонування з 2 листопада до червоної зони потрапили міста Ужгород і Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області.

Станом на ранок 2 листопада на Закарпатті зафіксовано 14 911 випадків коронавірусу, зокрема 216 за останню добу. Одужали 7 053 пацієнти, 378 - померли.

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