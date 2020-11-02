Малюська: епідемічна ситуація в українських колоніях прекрасна, як у фантастичних фільмах

В українських колоніях епідемічна ситуація з захворюванням на коронавірус краща, ніж очікували.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Якщо мова йде про епідемічну ситуацію в колоніях, то там настільки все прекрасно, що виглядає, як у фантастичних фільмах. Там не хворіють люди на коронавірус практично", - сказав він.

Міністра запитали, чи не пов'язано це з тим, що там не роблять ПЛР-тестів.

"І тоді всі ходять безсимптомні абсолютно стовідсотково? Ні. Насправді якби це було дійсно так і ми нічого не робили, за законами розвитку епідемії, у нас була би трагічна ситуація і зі смертністю, і з переведенням осіб на лікування. Насправді – ні. Я сам до кінця не розумію, яким чином, що ми такого кардинального зробили", - відповів Малюська.

За його словами, у колоніях ужили багато заходів протиепідемічної безпеки.

"Ми закрили [установи] для відвідувань, ми забезпечили засобами індивідуального захисту. Але все одно частково загадка залишається. Тому що показники захворюваності, коли я про них говорю колегам із МОЗ, будь-яким іншим фахівцям, то ніхто не вірить у реальності", - пояснив міністр.

Водночас, він додав, що хворіє персонал колоній.

"У тому-то й справа, що співробітники хворіють, хворіють досить у великій кількості. Але це не стосується ув’язнених. Серед ув’язнених у нас є три смерті з підтвердженим коронавірусом. Але, я нагадаю, у нас і ув’язнених, і засуджених більше 50 тис. Більше 50 тис. і за всю епідемію три смерті. Причому, я ще поясню, ці три смерті – це не люди, щоб можна було із чистою душею сказати, що померли від коронавірусу. Там було стільки хвороб, що питання життя було сумнівним, м’яко кажучи, і без коронавірусу. Є навіть підозри, що ми їх возили лікувати і на аналізи, і там вони й підхопили цей коронавірус", - розповів Малюська.

Він припускає, що інфікування могло статися під час виїзду на лікування і на аналізи.

Нагадаємо, в Україні 1 листопада було зафіксовано 7959 нових випадків ковіду. Померло 110 осіб, одужало 2513 хворих на COVID-19.