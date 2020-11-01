Окупанти стріляли з гранатомета неподалік Зайцевого

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Упродовж минулої доби, 31 жовтня, в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, неподалік населеного пункту Зайцеве противник здійснив поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета.

“Ворожа провокація не становила загрози українським військовослужбовцям, тому зброю у відповідь українські захисники не застосували”, – йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 1 листопада, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 30 жовтня загинули двоє військових, ще двох було поранено.

У командуванні Об’єднаних сил заявили про зрив мирних домовленостей з боку збройних формувань РФ.