Термінове засідання ТКГ по Донбасу: сторони домовилися дотримуватися тиші

Наступне засіданні ТКГ заплановане на 10 листопада цього року.

Сьогодні відбулося позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване українською делегацією, у зв’язку із загибеллю та пораненням українських військовослужбовців.

Про це заявили у прес-службі української делегації в ТКГ.

Зазначається, що сторони обговорили заходи щодо запобігання подальших випадків порушення вогню.

"Сторони обговорили інциденти, які мали місце та призвели до трагічних наслідків. Сторони домовилися дотримуватися режиму тиші. Сторони обговорили заходи щодо запобігання подальших випадків порушення вогню", - йдеться у повідомленні.

Наступне засіданні ТКГ заплановане на 10 листопада цього року.

Нагадаємо, унаслідок порушення перемир'я на Донбасі за останню добу загинули двоє українських військових. Україна ініціювала термінове засідання підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі.