​Українська делегація в ТКГ завела сторінку в Facebook і повідомила час позачергової зустрічі групи з безпеки

Делегація України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі завела офіційну сторінку у соцмережі Facebook та повідомила час позачергового засідання.

Перший пост було опубліковано 29 жовтня.

ТКГ нагадала, що сьогодні вночі, внаслідок прицільного обстрілу з боку російсько-окупаційних військ, загинули двоє військовослужбовців, ще двох було поранено. Через загострення ситуації українська делегація ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки.

"Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване українською делегацією, заплановано на 17:00. Ми вимагатимемо від російської сторони та проситимо допомоги у представників ОБСЄ вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки зазделегідь запланованої", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, останнім часом ситуація в районі проведення ООС загострилася. Внаслідок обстрілів з боку окупантів 27 жовтня один військовий отримав кульове поранення. 28 жовтня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, один український військовий отримав кульове поранення. 29 жовтня були поранені двоє українських військовослужбовців, зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Опівночі 30 жовтня російсько-окупаційні війська двічі відкривали прицільний вогонь неподалік Водяного. В результаті загинули двоє військових, ще двох було поранено.

У командуванні Об’єднаних сил заявили про зрив мирних домовленостей з боку збройних формувань РФ.

Радник з питань інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович зазначив, представники української делегації кваліфікують це загострення як "інцидент, який, по-перше, призвів до трагічних наслідків, а по-друге, як такий, що має ознаки свідомої ескалації конфлікту та направлений на цілеспрямований зрив домовленостей про сталий режим припинення вогню, який триває з 27 липня".