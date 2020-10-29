Прокуратура просить 10 років для водія Mercedes, що скоїв масштабну ДТП під Києвом

Внаслідок ДТП, що сталася в липні, постраждала сім’я з 5 осіб - двоє дорослих і одна дитина загинули на місці, ще один хлопчик помер у кареті "швидкої".

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Прокурор у судовому засіданні попросив 10 років позбавлення волі для водія, який в липні, перебуваючи за кермом в нетверезому стані, вчинив ДТП із чотирма загиблими на Столичному шосе.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що 29 жовтня Голосіївський районний суд Києва завершив розгляд обвинувального акту щодо водія.

"У ході дебатів прокурор попросив для обвинуваченого максимальне покарання, передбачене санкцією статті, а саме 10 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортним засобом строком на 3 роки", - йдеться у повідомленні.

У засіданні суд заслухав останнє слово обвинуваченого. Чоловік повідомив, що повністю визнає свою вину. Після цього суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Вирок у справі буде оголошено 2 листопада 2020 року.

Нагадаємо, смертельна автопригода, у якій загинули двоє дітей та двоє дорослих, сталася 12 липня 2020 року на Столичному шосе.

Обвинувачений, перебуваючи за кермом автомобіля "Mercedes-Benz GLE 250D", допустив зіткнення з автомобілем, що рухався в попутному з ним напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де протаранив автомобіль "Hyundai Tucson".

Внаслідок зіткнення постраждала сім’я з 5 осіб, яка їхала в автомобілі "Hyundai Tucson".

Водій та двоє пасажирів (жінка та малолітня дівчинка) померли на місці. Ще двоє хлопчиків були госпіталізовані. Один з них помер в кареті швидкої медичної допомоги дорогою в лікарню.

Водія "Mercedes-Benz GL 250D" затримали на місці події.

Згідно з результатами експертиз, під час ДТП чоловік перебував під дією алкоголю та наркотиків.