"Київводоканал" назвав попередню версію причини аварії на Новодарницькому колекторі

"Київводоканал" як попередню версію причини аварії на Новодарницькому колекторі в Києві, що сталася 28 жовтня, розглядає різку зміну гідропневматичного режиму з подальшим викидом сірководню.

Про це повідомила пресслужба "Київводоканалу".

"За попередньою версією, відбулася стрімка зміна гідропневматичного режиму у колекторі, що обумовило раптовий викид сірководню... Службове розслідування триває. Його неупредженість та об’єктивність контролює особисто генеральний директор «Київводоканалу» Дмитро Новицький", - йдеться в повідомленні.

Пресслужба підприємства розповіла, що двоє фахівців, які працювали на глибині, були екіпіровані з дотриманням правил техніки безпеки праці: користувались газоаналізаторами та, відповідно до правил, мали на собі страховочні пояси, завдяки яким, коли стався гідравлічний удар, вони змогли втриматись.

"Загинув той наш колега, що намагався їм допомогти піднятись на поверхню. За планом робіт, він не мав спускатись на глибину, тому не мав на собі відповідного спорядження, через що отримав найбільший ступінь отруєння", - додали в "Київводоканалі".

Після випадку на Новодарницькому колекторі підприємство в терміновому порядку проводить додаткові інструктажі для співробітників департаментів каналізаційного та водопровідного господарств.

Нагадаємо, вчора під час проведення ремонтних робіт на перехресті вулиці Тростянецької та Харківського шосе, що у Дарницькому районі Києва, сталася аварія у колекторі. В результаті постраждали четверо працівників "Київводоканалу". Усіх постраждалих витягнули з колектора та передали медикам. Одного чоловіка у важкому стані було госпіталізовано, іншим трьом допомогу надавали на місці.

Згодом стало відомо, що один з постраждалих помер у реанімації. Інший працівник, якого дістали з колектора рятувальники, перебуває у лікарні. Ще один з постраждалих перебуває на лікуванні вдома.