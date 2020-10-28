Під час ремонтних робіт сталася аварія.

Сьогодні під час проведення ремонтних робіт на перехресті вулиці Тростянецької та Харківського шосе, що у Дарницькому районі Києва, сталася аварія у колекторі. В результаті постраждали четверо працівників "Київводоканалу".

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

До місця виклику було направлено рятувальників 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце, вони встановили, що чотрирьох комунальників було змито великим напором холодної води.

Фото: ДСНС

Усіх постраждалих витягнули з колектора та передали медикам. Одного чоловіка у важкому стані було госпіталізовано, іншим трьом допомогу надавали на місці.

Як повідомляють очевидці, на місці аварії утворився затор, дорожній рух на цьому участку ускладнений.

Фото: Група Нова Дарниця / Facebook

Фото: Група Нова Дарниця / Facebook

Нагадаємо, у 2018 році влада Києва заявляла, що спрямує понад 120 млн гривень на планові роботи з реконструкції об'єктів київського каналізаційного господарства. Більшість каналізаційних мереж столиці будували приблизно 50 років тому.

У листопаді 2017 року в Києві запустили другу нитку головного каналізаційного колектора, яку будували з 2015 року. Проект обійшовся в 1,3 млрд гривень, гарантію дали на 100 років.