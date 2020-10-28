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У Кривому Розі через навмисне пошкодження колій зійшли з рейок 15 вагонів вантажного потяга

"Укрзалізниця" звернулася в поліцію.

На околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області в ніч на середу, 28 жовтня, зійшли з рейок 14 вагонів вантажного потяга.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

Інцидент стався о 4:10. За попередніми даними, аварія сталася внаслідок роз'єднання зчеплення між вагонами. Внаслідок події люди не постраждали.

Вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Оновлено. Керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак повідомив, що причиною сходження з рейок вагонів на перегоні біля Кривого Рогу стало навмисне пошкодження залізничних колій.

Фото: @vzhmak

Фото: @vzhmak

Фото: @vzhmak

"Ранок розпочався з двох поганих новин: схід 15 вагонів на перегоні біля Кривого Рогу та розбите скло у щойно відремонтованому поїзді на маршруті Шевченко-Черкаси. Обидва випадки сталися через найгірші людські якості: перший – умисне пошкодження колії з явним умислом спричинити аварію, другий – примітивний вандалізм", - написав він у телеграм-каналі.

Фото: @vzhmak

Жмак наголосив, що в обох випадках ніхто не постраждав.

"Зі свого боку, ми вже проводимо розслідування за даними фактами та відреагуємо належним чином. Також ми звернулися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення", - зазначив він. 

Нагадаємо, у липні аварія вантажного поїзда на Дніпропетровщині спричинила кількагодинне запізнення 12 пасажирських потягів.

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