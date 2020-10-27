Окупанти стріляли з гранатометів поблизу Водяного і Пісків

У штабі констатують відсутність бойових втрат і поранень у лавах ОС.

Від початку поточної доби, 27 жовтня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це у вечірньому зведенні інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Так, противник застосував автоматичний станковий гранатомет поблизу Водяного, а неподалік населеного пункту Піски відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокативного вогню серед українських захисників немає.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 26 жовтня, на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойовики використовували стрілецьку зброю біля Мар’їнки та Широкиного, а також гранатомети в районі Авдіївки.Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.