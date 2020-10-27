ДПС запускає чат-бот для платників податків

На другому етапі розробки буде можливість переходу до сплати податків у два кліки і оповіщення про виникнення податкового боргу.

Державна податкова служба у листопаді запускає чат-бот за допомогою якого платники податків зможуть отримати інформацію про стан своїх розрахунків, результати обробки документів та нагадування про необхідність подання звітності чи сплату податків.

Про це повідомив на брифінгу голова ДПС Олексій Любченко.

"У листопаді ми запускаємо tax-сервіс бот через месенджер, телеграм та вайбер. На першому етапі буде можливість отримати стан розрахунків з бюджетом, реєстраційні і облікові дані, повідомлення про результати обробки документів, а також нагадування про необхідність подання звітності та сплати податків. На другому етапі - перехід до сплати податків у два кліки і власне оповіщення про виникнення податкового боргу. Наразі цей бот тестується", - сказав Любченко.

За його словами, Державна податкова служба у два способи може надати адміністративні послуги - або у центрах обслуговування платників податків, або в електронному вигляді.

"Минулого року ми мали 4,2 млн адмінпослуг, які надавалися в центрах обслуговування. На сьогодні кількість зменшилась до 3,7 млн, і це говорить про те, що люди активно освоюють цифрові технології", - зазначив голова ДПС.

Нагадаємо, у вересні Представництво президента України в Криму, правозахисна організація "КримSOS" та Українська Гельсінська спілка з прав людини створили чат-бот CrimeaIsUAbot для мешканців тимчасово окупованого півострова. Бот дає відповіді на найбільш поширені серед кримчан запитання.

У квітні Міністерство внутрішніх справ запустило в месенджері Telegram чат-бот для протидії домашньому насильству. Відзначають, що такий чат-бот допоможе: викликати службу допомоги (поліцію, "швидку"); перенаправити на фахівців юридичної допомоги, які, своєю чергою нададуть юридичну консультацію в онлайн-режимі; надати контакти інших служб; роз'яснити, що таке домашнє насильство і як протидіяти цьому явищу; про повноваження органів та установ, що здійснюють заходи щодо запобігання домашньому насильству.

Також у квітні МОЗ перезапустив чат-бот про коронавірус і назвав його Іван Маск. Чат містить поради, як захистити себе і близьких, і підказує, як діяти в ситуаціях, пов'язаних з коронавірусною хворобою.