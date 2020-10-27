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Бойовики стріляли з гранатомета поблизу Водяного

Бойових втрат серед наших військовослужбовців немає.

Бойовики стріляли з гранатомета поблизу Водяного
Фото: Олена Максименко

Незаконні збройні формування РФ 27 жовтня відкрили вогонь з гранатомета поблизу Водяного на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Станом на 12 годину поточної доби, російсько-окупаційні війська один раз відкривали неприцільний вогонь на Донецькому напрямку. Близько 11 години, противник застосував автоматичний станковий гранатомет поблизу Водяного", - йдеться в повідомленні.

На ворожі провокації українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. 

Бойових втрат серед наших військовослужбовців немає.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 26 жовтня, на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойовики використовували стрілецьку зброю біля Мар’їнки та Широкиного, а також гранатомети в районі Авдіївки.Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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