62-річна пасажирка легковика загинула на місці, а 44-річного водія доставили в лікарню.

У Бородянському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та вантажівки.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Аварія сталася 26 жовтня близько 14:30 на автодорозі Немішаєве-Козинці. У легковому автомобілі перебували члени територіальної виборчої комісії.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою ЗІЛ. Від отриманих травм 62-річна пасажирка легковика загинула на місці пригоди, а 44-річного водія цієї машини доставили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, у Хмельницькому сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Один з водіїв утік із місця ДТП.